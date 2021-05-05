ملاك مانشستر يونايتد يسعون لإخماد ثورة الجماهير بصفقة من العيار الثقيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن عائلة "جليزر" المالكة لنادي مانشستر يونايتد تسعى للتعاقد مع مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين، من أجل إخماد غضب الجماهير بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي والذي أشعل احتجاجات جماهيرية ضد الملاك.

والأحد الماضي، أقدم المئات من أنصار مانشستر يونايتد على اقتحام ملعب "أولد ترافورد" للمطالبة برحيل ملاك النادي، ما تسبب في تأجيل مباراة الفريق أمام ليفربول.

ووصلت الاحتجاجات إلى مقر ملاك النادي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يسعون لتقديم عرض لهاري كين، مقابل 90 مليون جنيه إسترليني، لإخماد غضب الجماهير.

وأفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن ملاك النادي يرون أن الفريق يجب أن يستعيد مكانته ويعود لمنصات التتويج، مشيرة إلى أن أحد الخيارات التي يجري النظر فيها هو محاولة التعاقد مع مهاجم عالمي يريده المدير الفني أولي جونار سولشاير.

ولفتت الصحيفة إلى أن هاري كين مهتم بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل سعيه للفوز بالألقاب التي لم يحققها مع النادي اللندني.

على الجانب الآخر، فإن موقف دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، واضح، وهو أنه إذا كان عليه البيع، فلن يكون ذلك لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مع حاجة توتنهام لتمويل إعادة بناء الفريق خلال الصيف الحالي، فإن التمسك بهذا الموقف قد لا يكون سهلاً.

وقد يختبر مانشستر يونايتد تصميم ليفي بعرض 90 مليون جنيه إسترليني إذا أخبر كين، 27 عاما، ناديه أنه يريد الرحيل.

وفي مارس الماضي، أكد هاري كين أنه يريد الفوز مع فريق بالألقاب، لكن توتنهام يبدو أبعد من أي وقت مضى عن المنافسة.

وبعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم، قال كين: ”عندما أنظر إلى الوراء في نهاية مسيرتي، أجد أن هذه كل الأشياء التي حصدتها. لكن هدفي الآن كلاعب هو الفوز بالألقاب مع الفريق“.

وتابع: ”بقدر ما تكون الجوائز الفردية رائعة، لكني أريد الفوز بأكبر الجوائز مع الفريق، ونحن لا نفعل ذلك تماما. لكن هذا هو الوضع. أنا فخور بالفوز (بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز) ، لقد كان موسما جيدا“.

وتشير التقارير إلى أن رئيس نادي توتنهام قدّر قيمة هاري كين بمبلغ 170 مليون جنيه إسترليني، لكنه من الناحية الواقعية لن يحصل على ذلك بعد جائحة كورونا، خاصة أن قائد منتخب إنجلترا سيبلغ عامه الـ 28 في يوليو المقبل.