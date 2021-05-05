شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما لمباراة الصفاقسي وشبيبة القبائل في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل على ملعب الطيب المهيري في تونس، المقرر لها 16 مايو، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية

محمود البنا حكم ساحة

محمود ابو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين

محمد معروف حكم رابع

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية عن وقوع بيراميدز في مواجهة قوية أمام أنيمبا النيجيرى ويلعب بيراميدز المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية كالتالي:

1- الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري

2- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضد الرجاء المغربي

3- بيراميدز ضد انيمبا النيجيري

4- القطن الكاميروني ضد جراف دي كار السنغالي

في حالة تأهل بيراميدز إلى الدور النهائي للبطولة، سيكون عليه أولاً تخطي الفائز من مباراة الرجاء و أورلاندو بيراتس، في مباراة الدور نصف النهائي.