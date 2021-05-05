شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 11 مواجهة جمعت الإسماعيلى والجونة قبل صدام الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الجونة مع الاهلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ترتيب الاسماعيلى والجونة فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

تاريخ مواجهات الاسماعيلى والجونة

خاض الفريقان 11 مباراة فاز خلالها الإسماعيلى فى 5 وتعادلا فى 4 لقاءات ، فاز الجونة فى مباراتين وسجل الدراويش من الأهداف 16 وسجل الجونة 13 هدف وحقق الاسماعيلى كلين شيت “شباك نظيفة ” فى ثلاث مباريات.

نتائج مباريات الإسماعيلى والجونة على ملعب الاسماعيلى :

فوز الإسماعيلي : 2

التعادل : 2

فوز الجونة : 1

الإسماعيلي أحرز : 7 أهداف

الجونة أحرز : 6 أهداف

نتائج مباريات الاسماعيلى والجونة على ملعب الجونة:

فوز الإسماعيلي : 3

التعادل : 2

فوز الجونة : 1

الإسماعيلي أحرز : 9 أهداف

الجونة أحرز : 7 أهداف

-أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 13 لاعبًا بدون هدف لاعب الجونة فى مرماه .. محمد حمص ومحمد زيكا هدفين لكلا منهما ، مهاب سعيد وأحمد صديق وأحمد سمير فرج وعبد الله السعيد وجون آويرى وجودوين وجون آنطوى وبنسيون شيلونجو ومحمود متولى والأوغندى باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف ، سجل الثنائية محمود الشبراوى وكريم الطيب وأهدر عمرو عبد الفتاح ركلة جزاء ، وسجل هدف الدراويش الوحيد فخر الدين بن يوسف فى اللقاء الذى أقيم 21 ديسمبر 2020 على ستاد خالد بشارة بالجولة الثالثة للمسابقة.

الاسماعيلى يطالب لاعبيه بمواصلة انتفاضة الهروب من القاع

وطالب الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى لاعبيه بمواصلة الانتفاضة لتدشين خطة إنقاذ الدراويش من قاع الجدول عن طريق تحقيق الانتصار الرابع هذا الموسم ويغيب عن الفريق الأصفر الليلة محمد عادل لاعب خط وسط للإيقاف فيما يعود التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انتهاء إيقافه.

رضا شحاته يبحث عن استثمار الدفعة المعنوية بعد نقطة الاهلى

في المقابل طالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الأهلى في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة وخطف النقاط الثلاث الليلة.