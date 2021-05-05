شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: لو مجاهد جاب حكام أجانب للقمة لازم "يستقيل".. والأهلى اشترى التروماى مع بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك الأسبق أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك "معندهمش فكرة ونصابين كورة" .

وقال رضا عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" :" غزل المحلة عمل مباراة كبيرة أمام الاهلى بجهاز فنى يتقاضى 130 الف جنيه بما يعادل راتب ثالث عنصر فى جهاز الاهلى ، كارتيرون وباتشيكو الاثنين هربوا من الزمالك ومكنش ينفع يرجعوا للزمالك ، لو جوارديولا هرب من الزمالك يبقى ميرجعش تانى ، موسيمانى معندوش فكرة وقولتها من زمان وكمان كارتيرون ، الاثنين مجرد نصابين فى الكورة ، فايلر مدرب رائع وكمان جونيس مدرب دجلة كان كويس لو مسك الاهلى او الزمالك مفيش بطولة هتعدى منه ".

ويضيف نجم الاهلى والزمالك الاسبق " لو احمد مجاهد جاب حكام أجانب لقمة الاهلى والزمالك لازم يستقيل من منصبه مش عمل دكر وجاب حكام مصريين في الدور الأول ، يبقى لازم حكام مصريين بردو، ومحمد عادل أنسب حكم لإدارة مباراة القمة ، قراراته افضل من امين عمر".

وتابع عبد العال " أتوقع فوز سموحة على الزمالك يوم الخميس ، اى فرقة مش هتكسب الاهلى والزمالك في الوقت ده يبقى غلط في حقها ، والزمالك ظهر كويس في الشوط الثانى في مباراة بيراميدز عشان بيراميدز دافع ولم يهاجم الزمالك"

وأكمل :" مجدى أفشة أحسن لاعب بيعجبنى في الاهلى وشيكابالا في الزمالك، محمد الشناوى حارس كويس بس بقاله ماتشين بيدفع ثمن ظلم على لطفى اللى كان المفروض يكمل لعب بعد تألقه فى القمة ، ازاى جول المحلة يخش فى شباك احسن حارس فى افريقيا ولكن يظل هو وأبو جبل أفضل حارسين فى مصر".

ويضيف رضا عبد العال :" سيف الجزيرى أفضل من مروان حمدى ، محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر ولو صلاح محسن خد فرص كثيرة سيكون الأفضل مع شريف، وأخيرا الأهلى اشترى التروماى فى صفقة والتر بواليا ، اليو بادجى ووليد ازارو افضل من والتر بواليا"