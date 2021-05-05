شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز حسين الشحات بسبب تراجع مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسات مع أكثر من لاعب من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم، والاستفادة منهم في المباريات القادمة بعدما شاهد الفترة الأخيرة تراجع مستوى أكثر من لاعب.

ويأتي حسين الشحات على رأس اللاعبين الذين سيجتمع بهم موسيماني لتحفيزه على ضرورة التركيز خلال الفترة الماضية وحثه على استعادة مستواه بعد التراجع الملحوظ في مستواه خلال الفترة الأخيرة وعدم الاستفادة من جهوده رغم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الأهلي.

وينوي موسيماني احتواء الشحات لعلاج تذبذب مستواه وتراجعه بشكل كبير الأمر الذي أفقد الفريق أحد عناصره المهمة، حيث يعاني اللاعب من ضغوط عصبية بسبب الانتقادات التي توجه له.

ويعاني حسين الشحات من ضغوط عصبية كبيرة إثر تراجع مستواه وابتعاده عن التألق مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية، وهو ما يضعه في نيران الانتقادات العنيفة من قبل الجماهير الحمراء التي تطالب بإحالته للدكة بسبب عدم استغلال الفرص التي يحصل عليها.