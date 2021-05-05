شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: لازم حكم مصرى للقمة.. وأزمة عبد الحفيظ وجريشة "كارثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الاسبق أن مباراة القمة بين الاهلى والزمالك المقبلة لابد أن يديرها حكام مصريين ، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"يعنى ايه الناس تقول بلاش حكم مصرى دلوقتى عشان اخطاء مباراة الزمالك وبيراميدز والاهلى وغزل المحلة ، لازم حكم مصرى يدير القمة".

ويضيف جمال الغندور:" بلاش نقيس مستوى التحكيم لما تحصل سقطة ليه ننسى المباريات التى تألق فيها التحكيم المصرى ، وليه القيامة تقوم لما غلط تحكيمى يحصل لفريق كبير ، أومال فين باقى فريق الدوري".

وأكمل رئيس لجنة الحكام الاسبق:"لو كنت حكم لن أرجع للفار مطلقاً ، هعمل أقصى ماوفى وسعى لعدم حاجتى لتقنية الفيديو".

وعن أزمة سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة علق جمال الغندور :" لازم تحقيق فى هذه الازمة ، فى طرف كاذب وطرف صادق ، ولازم عقوبة للطرف المدان لان الامر كارثى بمعنى الكلمة ، ويعنى ايه حكم يعتذر أنا كنت بقول للحكام وانا رئيس اللجنة اغلطوا ميهمكوش ، لازم تغلط عشان تتعلم وتطور من نفسك".

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات تمت مع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة تم خلالها التأكيد علي رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو .

تابع المصدر أن اتحاد الكرة أكدو أن ضيق الوقت يمنع إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل ، بسبب الإجراءات المتبعة لفيروس كورونا ، إلي جانب تمسكنا بالقرار السابق وهو تعيين حكام مصريين لجميع مباريات الدوري من بينهما مباراتي الأهلي و الزمالك ، و السوبر المصري و نهائي كأس مصر ، إلي جانب أن مباراة القمة الماضية بين الزمالك و الأهلي ادارها الحكم المصري محمود البنا.