شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس:موسيمانى سرق نجاح فايلر.. وبيان الأهلى "عيب" يصدر من الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مصطفى يونس نجم الاهلى الاسبق أن الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر سرق نجاحات السويسرى رينيه فايلر المدرب الاسبق للأهلى رافضاً البيان الذى أصدره الاهلى للاعتراض على التحكيم،وقال مصطفى يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"قولت هنتظر واقيم موسيمانى بنهاية الدور الاول للدوري واكتشفت أنه سرق نجاح فايلر ، خد شغل الراجل وخطف نجاحاته بعد رحيله فى وسط المسابقات، وأى حد من ولاد الاهلى احسن من موسيمانى بكتير"

ويضيف نجم الاهلى الاسبق :"لازم يكون حكم مصرى للقمة وأؤيد تعيين مدرب مصريين للأهلى والزمالك وكمان منتخب مصر".

وأكمل مصطفى يونس :"طارق حامد يستحق الطرد فى مباراة الزمالك وبيراميدز ومش فى كورة عبد الله السعيد فى اللى قبلها اللى بص فيها لجهاد جريشة وكان ناقص ياخده قلمين".

وأضاف مصطفى يونس:" عيب الاهلى يطلع بيان يقول عايز حكام أجانب ، عيب بجد كنت مستنى الخطيب يطلع يقول عندنا أخطاء وهنصلحها ، أنا ضد البيان تماماً مش الاهلى اللى يقول كده ، انما المكابرة والعناد ملهاش لازمة".

وتابع :"محدش يكلمنى عن الاجهاد الاهلى عنده أحسن فرقة فى مصر ، ولسه الدوري محدش قدر يحسمه ، الاهلى متعود يتقبل هدايا الزمالك ويستغلها ويحسم الدوري ، الجديد بقى ان الاهلى بيرفض هدايا الزمالك ويديه هدايا بدل منها"

وأكمل :"لازم نلغى الاستوديو التحليلى للحكام ، فقرة تحليل أداء الحكام لازم تتلغى لان ملهاش لازمة الحكم بشر ولازم يغلط".