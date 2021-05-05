شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: "قاهر" الأهلى من أبناء الجزيرة ..و3 محلاوية يستحقون الانضمام للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن أشرف سيد الذى سجل هدف الفوز فى الأهلى كان من أشبال القلعة الحمراء واستغنوا عنه وذهب لجزيرة مطروح وعندما فاوضته للعب للمحلة دفع من جيبه عشان يلعب معانا ، وتعاقدت مع محمد فتح الله مدافع المحلة ببلاش من جمهورية شبين".

وعن الفارق بين الأهلى والزمالك علق خالد عيد :" لما لاعبت الزمالك كان اتقل من الاهلى ، عنده لاعب اسمه اشرف بن شرقى داهية واوباما وشيكابالا وساسى جامدين اوى ، فرقة تقيلة فيها احسن لاعيبة فى مصر لو بدربهم هكسر الدنيا ، بس للامانة الاهلى لو كسبان عشرة بيكون عايز يزود مفيش دلع انما الزمالك العكس عنده استهتار ببعض المباريات".

وتابع خالد عيد " عندى ثلاثة لاعبين هما محمد فتح الله وعمرو شعبان وأحمد عيد يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر"