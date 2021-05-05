شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: لازم نلغى تقنية الفار فى الدوري"مش بتجيب غير حق الأهلى والزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك الاسبق أن اتحاد الكرة يجب أن يلغى تقنية الفار من الدوري المصرى لانها تفصيل للأهلى والزمالك على حد وصفه .

وقال رضا عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"لو فعلا جهاد جريشة بيتصل بسيد عبد الحفيظ تبقى كارثة وعليه العوض فى الكورة المصرية ولكن للامانة أنا لم أرى الفيديو سمعت فقط الهيصة على السوشيال ميديا فلازم اتحاد الكرة يرجع للفيديو الاصلى بدون تقطيع ويقرر ، ولو سيد عبد الحفيظ قال بيعتذرلنا وبيتكلم عادى وهمسح رقم موبايله يبقى الامر عادى ومن حقه أنا من حقى امسح رقم اى من موبايلى".

ويضيف رضا عبد العال:" أقسم بالله الفار مش بيجيب حق فريق إلا الاهلى والزمالك ولازم نلغيه عشان يتصلح حال الفار ، الفار مجرد تفصيل للأهلى والزمالك واللى قاعد بيحسب على مزاجه ، فى ماتش الاهلى جاب محمد معروف فى اخر لحظة عشان يدبسه فى ركلة جزاء للأهلى وفى ماتش الزمالك فى ركلة جزاء الونش حصل كده ، يبقى نلغيه عشان حال التحكيم يتعدل".

وتابع رضا عبد العال :"فى اول دقيقتين من مباراة الاهلى كان فيه ركلة جزاء للمحلة ، جت فى ايد لاعب الاهلى وبإحساس لاعب الكورة تتحسب ركلة جزاء ولكنها لم تعاد ، لعبة محمد هانى ركلة جزاء ولكن لعبة حسين الشحات ليست ركلة جزاء ، ولعبة أحمد سامى فى مباراة الزمالك وبيراميدز مش ركلة جزاء ".

ويضيف :" طارق حامد يستحق الطرد حط كوعه فى زور عبد الله السعيد ويستحق انذار ثانى وطرد ، ولعبة وليد سليمان تستحق طرد لازم الفار كان يرجع محمد معروف ويقوله اطرد وليد سليمان ".