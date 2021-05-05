شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. حسن على.. انطلاقة زينهم تكتب بداية أسطورة حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن حسن على أسطورة حراس المرمى فى مصر والترسانة فى عقد السبعينيات فهو واحد من نجوم الجيل الذهبى للشواكيش، والذى يعد ضمن أفضل مدربى الحراس فى مصر وأفريقيا.

البداية فى زينهم

ولد حسن على فى السابع والعشرين من ديسمبر عام 1949، وجاءت بداياته فى نادى زينهم قبل أن ينتقل عام 1962 إلى الزمالك لمدة ستة أشهر فقط، قبل أن ينتقل إلى قلعة الشواكيش ليسطر لنفسه تاريخ لن ينساه عشاق الترسانة.

انتقل حسن على إلى الترسانة من خلال الشناوى والد أحمد الشناوى مسئول تطوير التحكيم بالفيفا عندما كان أحد مسئولى الترسانة حينها، فى عهد القيادة الفنية لمستر مستكالو وحمدى عبد الفتاح للترسانة، قبل أن يلعب الراحل حسن الشاذلى دورا كبيرا فى ضمه للفريق الأولى عندما كانت تُنظم دورات داخلية داخل قلعة الشواكيش خلال نكسة 67، فبزغت موهبة الحارس العظيم ليتم تصعيده للفريق الأول عام 68 بعد تدرجه فى المراحل السنية المختلفة بالترسانة.

قصة الـ100 جنيه من الراحل صدقى

بعد انضمامه للفريق الأول سافر إلى سوريا تحت القيادة الفنية للراحل فؤاد صدقى ليفوز ببطولتين متتاليتين، وهما الصاعقة والجلاء التى شارك بهم النادى الأهلى والجيش السورى وأحد الفرق اللبنانية، ليمنحه الراحل صدقى 100 جنيه مكافأة على إجادته غير العادية بالفوز فى البطولتين.

الفوز بكأس فلسطين والمشاركة بمونديال البرازيل

حصد حسن على مع المنتخب الوطنى كأس فلسطين عامى 72 بالعراق، و74 بتونس، وفاز المنتخب على العراق، فالمرة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفى المرة الثانية بتونس بهدف نظيف سجله أسطورة المحلة عبد الدايم، وحصل كل لاعب بعدها على ألفى جنيه مكافأة من اتحاد الكرة.

وشارك مع المنتخب الوطنى بعد ذلك فى دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا 73، ليتم اختياره مع شحتة وهانى مصطفى للمشاركة ضمن منتخب أفريقيا فى كأس العالم المصغرة بالبرازيل، بعدما حصد المركز الثالث لأمم أفريقيا بلاجوس على حساب غانا عندما فازت الفراعنة وقتها بهدفين مقابل هدف.

الاعتزال 84

عمل حسن على طويلا بالقطاع التدريبى عقب اعتزاله عام 84 ليكتشف النجوم أبرزهم أحمد الشناوى حارس بيراميدز الذى قام بتصعيده بالمصرى عندما عمل بالقلعة البورسعيدية 4 سنوات، كما عمل مع الراحل الجوهرى بالمنتخب الوطنى حيث، قضى 15 عاما فى المجال التدريبى لحراس المنتخبات الوطنية، وكان يساهم حينها أيضاً فى اكتشاف نجوم لحراسة مرمى الشواكيش، بالإضافة إلى تدريبه لحراس مرمى الأولمبى والمصرية للاتصالات.