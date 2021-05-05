شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين حازم إمام والمثلوثي لمواجهة سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من حمزة المثلوثي وحازم امام لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك وسموحة والمقرر لها غدا في التاسعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

ويرغب كارتيرون في إعادة حازم امام لمركزه الأساسي في ظل مشاركة المثلوثي في المباراتين الأخيرتين للزمالك وعدم تقديم الظهير التونسي مستوي مميز ، في المقابل فان المدير الفني الفرنسي يخشي من تأثر الفريق بكثرة التغييرات في التشكيل خاصة ان الزمالك يعاني من عدد من الإصابات تتسبب في المشاركة بتشكيل مختلف كل مباراة.

ويخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك لاختبار طبي اليوم علي هامش المران الجماعي الذي سيقام مساء اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غدا في الجولة الـ 20 للدورى.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري والتي تعادل فيها الزمالك 1 / 1 ، وسيتحدد إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها في مباراة سموحة عقب مران اليوم والذي سيتم خلاله اختيار قائمة المباراة .

فيما سيعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الي قائمة المباراة عقب شفاءه من فيروس كورونا ومشاركته في التدريبات الجماعية امس بانتظام.

وتعتبر مشاركة محمد عبد الشافي في التدريبات من الاخبار السعيدة التي تلقاها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مؤخرا، حيث كان الزمالك يعاني من نقص في مركز الظهير الأيسر في مباراة بيراميدز لغياب الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، فيما شارك اسلام جابر كبديل لاحمد فتوح في هذا المركز الثناء المباراة.

من ناحية أخرى كشفت الفحوصات الطبية إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، بمزق قدره 2 سم في الظهر، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة، فى الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاد جنش في اللحظات الأخيرة من القائمة النهائية، لمباراة بيراميدز، كما تأكد غيابه عن الفريق في مباراتي سموحة والأهلي القادمتين.

وكشف مصدر بالزمالك أن جنش خضع لفحص طبي وأجري أشعة أثبتت إصابته بمزق في الظهر وحاجته لفترة من العلاج وبالتالي لن يتواجد في تشكيلة فريقه خلال الفترة المقبلة.

وتولى عواد حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز، ولم يجلس جنش على مقاعد البدلاء إلا بعدما خضع لإختبار طبى للتأكد من إمكانية الاستعانة به فى أى وقت أثناء سير اللقاء.