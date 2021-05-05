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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سيد حمدى.. أهوى البط والمحاشى وأحب أفلام الزعيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب سيد حمدى مهاجم الأهلى الأسبق.
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