ماذا فعل المصرى البورسعيدى مع أسوان فى 21 مباراة قبل لقاء ستاد الإسكندرية؟

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القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره المصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الأهلى بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة باللقاء المؤجل من الجولة 15.

ترتيب أسوان والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

تاريخ مواجهات أسوان والمصرى البورسعيدى

تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في 21 مباراة سابقة، شهدت تفوقا ملحوظا للمصرى بتحقيق 13 فوزا مقابل فوزين فقط لأبناء الجنوب، وسيطر التعادل على ستة مواجهات منها مباراة فقط سلبية.

وحافظ المصرى على شباكه نظيفة فى 9 مباريات حيث لم تهتز شباكه سوى 20 مرة مقابل 35 هدفا اهتزت بهم شباك أسوان الذى فشل فى التسجيل بـ 5 مباريات.

والتقى الفريقان لأول مرة موسم 90/1991، وبالتحديد في الثامن ديسمبر 1990 في الاسبوع الثاني عشر ببورسعيد وفاز المصري 4/1، قص محمود المشاقي الأهداف في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، وفى الشوط الثاني أضاف السنغالي لامين بوب وعلى السعيد ومصطفى أبوالدهب ثلاثة أهداف أخرى، قبل ان يسجل مصطفى النجار هدف حفظ الوجه للصعايدة قبل النهاية بعشر دقائق، وفى الدور الثاني في 31 مايو 1991، تعادل الفريقان في الجنوب بهدف لكل فريق تقدم محمد رجب لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وتعادل طلعت منصور للضيوف بعدها بعشر دقائق.

وبعد غياب 4 سنوات عاد أسوان مجددا وتبادل الفريقان الفوز، في الدور الأول فاز المصري بملعبه بهدفين مقابل هدف، وأهدر أسوان ضربة جزاء، وفى الدور الثاني حقق أسوان أول فوز لها على المصري في 21 مارس 1995، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس عشر بهدف سجله عبد الناصر عباس في الشوط الثاني.

وفى موسم 96/1997 فجر أسوان كبرى المفاجآت والحق بالمصري هزيمة نكراء هو الفوز الأعلى لأسوان في تاريخه بخماسية نظيفة في الأسبوع الثاني عشر بأسوان في 25 اكتوبر 1996، وسجل خماسية ابناء الصعيد عماد شاكر هدفين، ومحمد محمود، وزيزو، وعماد النحاس هدفا وهو أخر فوز للمصري كان منذ اكثر من 20 عاما .

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق سجل ثنائية المصرى عمرو موسى من ركلتى جزاء وأهدر سعيدو سنبورى ركلة أخرى ، وسجل ثنائية زهرة الجنوب محمد جابر من ركلة جزاء وفادى فريد ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد السويس بالجولة 13 للمسابقة فى 16 يناير 2020

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم بستاد برج العرب بالاسكندرية فى 28 سبتمبر 2020 بالجولة الثلاثين للمسابقة.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد عنتر وعمر كمال وأحمد جمعة فى اللقاء الذى أقيم فى 21 ديسمبر 2020 بالجولة الثالثة للمسابقة على ستاد برج العرب.

علاء عبد العال يبحث عن إستعادة نغمة الانتصارات

وطالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتصحيح وضع زهرة الجنوب في الدوري بعد الخسارة المفاجئة أمام الطلائع في الجولة الأخيرة للمسابقة.

على ماهر يبحث عن تصحيح المسار بعد السقوط أمام الاهلى

فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة غلق صفحة مباراة الأهلى، وتلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباراة وحرمت الفريق من الفوز رغم ظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء.