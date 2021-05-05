شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. السقا يتحدث عن قانون الجوهرى لمساعدة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

عبد الظاهر السقا لاعب المنتخب الوطني الأسبق وأحد أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر تحدث عن الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والذي يصفه السقا بأنه الأب الروحي له وأحد أسباب شهرته.

يقول عبد الظاهر السقا إن محمود الجوهرى كان عبارة عن مدرسة كروية متحركة، وكان يسير وفقا للوائح وقوانين خاصة به هدفها الوصول إلى النتيجة التي يرغب فيها.

ويضيف عبد الظاهر السقا أن محمود الجوهري كان من أكثر المدربين شعورا باللاعبين، ووصف السقا مدربه قائلا "الجوهرى كان يخترق اللوائح فى معسكرات المنتخب بسبب اللاعبين المحترفين، حيث كان يسمح لنا بتواجد أسرتنا معنا فى معسكرات المنتخب، وكان يقوم بحجز جناح كامل فى فندق المعسكر لأى لاعب محترف معه أسرته".

وأكد عبد الظاهر السقا أن السر فى هذا التصرف أن الجوهرى كان يعلم جيداً أن المحترفين ينضمون لمعسكر المنتخب فى فترة الراحة من فرقهم، فكان يسمح لنا بتواجد الأسرة فى المعسكر إقامة كاملة حتى لا تضيع الإجازة كلها فى معسكر المنتخب دون رؤية أهالينا.

وأضاف السقا "الجوهرى السبب فى تغيير مركزى من ليبرو إلى مساك، حيث أكد لى أن مركز الليبرو سينتهى من الكرة، وكان هذا فى فترة التسعينيات، وقال لى لو عايز تكمل فى الكورة يبقى تغير من الليبرو للمساك".