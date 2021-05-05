بشرط موافقة الحكومة.. بريميرليج يعلن عودة الجماهير في آخر جولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موافقتها على حضور الجماهير في مباريات آخر جولتين من المسابقة، والمقرر إقامتهما أيام 18 و19 و23 مايو الجاري.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الموقع الرسمي لبريميرليج، فإنه تمت إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي لإتاحة الفرصة لكل نادِ لاستضافة مباراة واحدة على أرضه بحضور جماهيره قبل نهاية الموسم.

وأوضح البيان أن القرار المتخذ ينص على حضور جماهير الفريق صاحب الأرض فقط، لكن تنفيذه مرهونًا بقرار الحكومة البريطانية بتخفيف قيود الإغلاق المتبعة حاليًا.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار بشكل نهائي وبعد إعلان حكومة بريطانيا لقرارها في موعد أقصاه 10 مايو، بحسب ما ذكره البيان.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد تتخذ قرارات قريبة بشأن الإغلاق الحالي، في ظل تراجع معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.