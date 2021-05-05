مصطفى محمد: سنفوز بالديربي.. وسنواصل قتالنا للتتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز بالمباراة التي ستجمعه مع بشكتاش في الدوري التركي، يوم السبت القادم.

وأشار المهاجم المصري في تصريحات نشرها موقع إنسونهابر التركي، إلى أن فريقه سيقاتل على التتويج بلقب الدوري المحلي حتى المباراة الأخيرة بالمسابقة.

وقال مصطفى محمد: "بشكتاش واحدًا من أفضل الفرق في الموسم الحالي، نحن نعرف موقف خصمنا جيدًا".

وأكمل: "لدينا فرصة جيدة في اللقاء، سنلعب على أرضنا ونريد استغلال الموقف جيدًا والفوز بالديربي".

واختتم: "سنجعل بشكتاش يخرج من اللقاء بدون أي نقاط وسنواصل سباقنا نحو اللقب، سنواصل قتالنا حتى آخر مباراة في الدوري، لا شك لدينا في ذلك".

ويتربع بشكتاش على صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، أمام فنربخشة الوصيف بـ76 نقطة، ثم جالاتا سراي برصيد 75 نقطة، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.