جمال الغندور: الحكم ممنوع من الاعتذار.. ويجب الاستعانة بحكم مصري للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك يجب إدارتها بطاقم تحكيم مصري.

وأشار الغندور في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف أم، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمنع أن تقدم أي حكم باعتذار في حالة وجود خطأ وقع فيه خلال إداراته لمباراة.

وقال الغندور: "مباراة القمة المقبلة يجب أن تكون تحت إدارة حكم مصري".

وأضاف: "بالتأكيد هناك بعض الحكام الذين يتأثرون بالانتماءات الخاصة بهم، لكن لا نريد أن نُنهي كل شيء بخطأ ما وقع فيه أحد الحكام".

وأردف: "أي عنصر من عناصر اللعبة يمكن أن يكون غير موفقًا في مباراة ما، هذا أمر طبيعي ولكن يجب ألا يكون سببًا في القضاء على كل شيء".

وأكمل: "الحكم يجب أن يعيش حياة خاصة تكون بعيدة تمامًا عن أي شيء من الممكن أن يستغله أي شخص ضده".

وأوضح: "لو ثبت صحة حديث سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة فالأمر كارثي، يجب أن يخضع الثنائي للتحقيق وبالتأكيد سيكون أحدهما صادقًا".

واختتم: "الاتحاد الدولي يمنع اعتذار أي حكم، ليتقدم بأي مبرر للخطأ الذي وقع فيه، لكن ليس من المنطقي أن يعتذر لنادِ ما دون غيره".