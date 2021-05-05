مدرب المحلة: كرة هاني "ممكن تتحسب".. بنشرقي "داهية".. والأهلي "مش بيدلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن محمد معروف الحكم الذي أدار مباراته ضد الأهلي تحامل عليه، مضيفا أن كرة محمد هاني من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عيد: "اللعب على ملعب المحلة نقطة قوة بالنسبة لي، راهنت على تلك المجموعة من اللاعبين وكنت واثق أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم".

وتابع: "لم أتوقع الفوز على الأهلي والزمالك، واللعب أمام الزمالك كان (أتقل) من الأهلي، الزمالك يمتلك مجموعة لاعبين مميزين مثل أشرف بنشرقي (الداهية)، كذلك فرجاني ساسي، يوسف أوباما وشيكابالا".

وأضاف: " الأهلي أيضًا فريق (تقيل)، لكن الفارق بين الأهلي الزمالك أن الأحمر لديه إصرار على الفوز (مش بيدلع)، الزمالك ممكن يستهتر بالخصم، الأهلي بيخلص على الفرقة اللي قدامه.. لو باشتغل مع فريق مثل الزمالك أكسر بيهم الدنيا".

وواصل: "أشرف سيد صاحب هدف الغزل في الأهلي كان لاعبا في الجزيرة مطروح، شاهدته خلال إحدى المباريات وأعجبت به.. كان من أشبال الأهلي، عمرو شعبان حارس المرمى من الفيوم كان لاعبا للرجاء المطروحي.. المهم المدرب تكون عينه حلوة في اختيار اللاعبين".

وعن لقائه أمام الأهلي ورأيه في التحكيم، قال عيد: "الحكم تحامل عليّ أمام الأهلي، وسائل الضغط على الحكم تضع على عاتقهم حِمل كبير لأنهم إذا ارتكبوا أخطاء لن يديروا مباريات أهلي وزمالك مرة أخرى".

وأكمل: "(مسكت قلبي) عندما ذهب الحكم لمراجعة تقنية الفيديو في الكرة الأخيرة من المباراة".

واردف: "الحكم أحمد الشناوي استفزني في تصريحاته، كان يرغب إظهار الأهلي مظلوما، أنت ناقشت حالات الأهلي التحكيمية، لماذا لم تناقش حالات الغزل؟!".

وأوضح: "كان هناك ركلة جزاء للمحلة لم تحتسب، وفي الشوط الأول الكرة لمست يد ياسر إبراهيم ولم تعاد اللقطة".

وبسؤاله عما إذا كان محمد هاني استحق الحصول على ركلة جزاء، أجاب: "ممكن تتحسب ركلة جزاء".