الامارات | توتنهام مجبر على دفع راتب الموسم المقبل لمورينيو رغم تعاقده مع روما

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام مجبر على دفع راتب الموسم المقبل لمورينيو رغم تعاقده مع روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تعرض للإقالة في فترة سابقة من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي، سيكون الرابح الأكبر من هذا الأمر، حيث سيظل النادي اللندني مجبرا على دفع مبلغ كبير لمورينيو طوال الموسم المقبل.

وهذا على الرغم من إعلان نادي روما الإيطالي أمس رسميا تعاقده مع مورينيو لثلاث سنوات براتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو، بينما كان يحصل سنويا من توتنهام على 17.5 مليون يورو.

والمفاجأة بحسب الصحيفة أن توتنهام سيتوجب عليه بحسب بنود عقده السابق مع مورينيو أن يدفع له مبلغ طوال الموسم المقبل يصل إلى 12 مليون يورو، رغم أن لا علاقة أصبحت تجمع بينهما.

والسبب في ذلك أن توتنهام أقال مورينيو، وينص العقد أنه في حال تمكن مورينيو من التعاقد مع فريق آخر قبل الصيف المقبل، سيكون توتنهام مجبرا على دفع راتب مورينيو للموسم المقبل أقل قليلا مما كان يحصل عليه سابقا.

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