شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسيرة المخضرم مورينيو بعد دخوله المحطة التدريبية العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح روما المحطة العاشرة للبرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مسيرته التدريبية، بعد تعيينه أمس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، خلفًا لمواطنه باولو فونسيكا.

وسبق للمدرب المخضرم تدريب ثلاثة فرق برتغالية وهي أونياو ليريا وبنفيكا وبورتو، إلى جانب ريال مدريد الإسباني، بينما كانت تجربته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

فيما تُعد هذه التجربة الثانية لمورينيو في إيطاليا بعد الإشراف على تدريب إنتر بين 2008 و2010، حيث قاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لناد إيطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009ـ2010 “الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا”.

ويُعد مورينيو واحدًا من خمسة مدربين فقط على مستوى العالم سبق لهم حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين هما بورتو وإنتر ميلان.

وأُقيل مورينيو من منصبه مدربًا لتوتنهام في 19 إبريل الماضي بعد 17 شهرًا قضاها على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن، حيث تعرض تحت قيادته لـ10 خسائر في الدوري وهي أعلى نسبة له في موسم واحد. من جهة أخرى، كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية ان روما انقذ نادي توتنهام من دفع الشرط الجزائي في عقد مورينيو البالغ 16 مليون جنيه إسترليني والتي تمثل رواتب الـ18 شهرًا المتبقية في عقده بشرط إذا ظل عاطلًا، حيث إنه بعد تعاقده مع النادي الإيطالي سيدفع له ناديه السابق 1.5 مليون جنيه إسترليني فقط.