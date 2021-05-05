شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لتشيلسي وريال مدريد بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي، اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج بلندن، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتحديد الطرف الثاني المتأهل للمباراة النهائية.

وحسم مانشستر سيتي بطاقة التأهل الأولى لأول مرة في تاريخه، عقب إقصاء باريس سان جيرمان وصيف النسخة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب في مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبحسب موقع «هوسكورد» العالمي، فإن التشكيل المتوقع للفريقين سيكون كالتالي:

تشيلسي: ميندي، روديجر، سيلفا، كريستينسن، بن شيلويل، مونت، جورجينيو، كانتي، أزبيليكويتا، بوليسيتش، فيرنر

ريال مدريد: كورتوا، ميندي، راموس، ميليتاو، أودريوزولا، كروس، كاسيميرو، مودريتش، فينيسيوس، أسينسيو، بنزيما