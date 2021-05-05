شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مسؤول في دار لرعاية المسنين، يقيم فيها أكبر شخص معمّر في العالم، اليوم الأربعاء، وهي سيدة يابانية تبلغ من العمر 118 عاما، إنها قررت عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من جائحة كورونا .

وأضاف المسؤول أن كاني تاناكا، التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت من المشاركين المفترضين في مسيرة الشعلة في فوكوكا، بجنوب اليابان، والتي ستبدأ يوم 11 مايو أيار الجاري.

وأردف «تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها، تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة، لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين».

وتعرضت مسيرة الشعلة الأولمبية، التي بدأت في مارس آذار، لانتكاسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، الأحد الماضي، إن 6 أشخاص ساعدوا في مسيرة الشعلة، جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لكوفيد-19، ليرتفع عدد الحالات المرتبطة بالحدث إلى 8.

وكان من المقرر مشاركة بعض المشاهير في مسيرة الشعلة، لكنهم انسحبوا لأسباب تتعلق بالسلامة في خضم الجائحة.

وأعلنت اليابان، الشهر الماضي، حالة طوارئ مرتبطة بكوفيد-19، في مناطق مكتظة بالسكان، من بينها طوكيو وأوساكا، من أجل الحد من ارتفاع حالات العدوى.

وذكرت صحيفة يوميوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس تمديد هذه الإجراءات.