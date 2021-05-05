شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد:محمد هانى يستحق ركلة جزاء.. وأحمد الشناوى "عايز يطلع الأهلى مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة هجوماً نارياً على الخبير التحكيمى أحمد الشناوى بسبب رؤيته التحكيمية لمباراة الاهلى والفلاحين التى خسرها المارد الاحمر بهدف دون رد .

وقال خالد عيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"لم أتوقع فوز المحلة على الاهلى والزمالك ولكنى تعاقدت مع لاعبين "جعانة كورة" ودايما بشوف لاعبى الدرجة الثانية مواهب كبيرة تستحق نظرة".

وتابع المدير الفنى لغزل المحلة :" بعض الناس بتقول هدف فوز المحلة على الاهلى مش فاول طب ازاى ياجماعة ، اى حكم بيحكم مباراة للأهلى أو الزمالك بيكون عليه ضغوط كبيرة خايف يغلط ويتخذ قرار بعدم تحكيمه للقطبين مجدداً".

وأكمل خالد عيد:"لما شوفت الاستوديو التحكيمى لما روحت فوجئت بكلام أحمد الشناوى ، عايز بس يطلع الاهلى مظلوم أمام جماهيره ، محاولش حتى يستعرض حالات المحلة وأن لينا مثلا ركلة جزاء مليون فى المائة ضد محمد الشناوى والولد قالى بعد الماتش "أقسم بالله خبط رجلى فيها".

وأردف المدير الفنى للفلاحين " لعبة محمد هانى تستحق ركلة جزاء بالامانة تحتسب وقولت للاعب بعد الماتش اوعى تعملها تانى فيها تهور ولازم تكون هادى فى الحتة دى من الملعب ، وللامانة محمد فتح الله لايستحق الطرد ده كان ممكن يلحق الكرة ويخرجها".

وأضاف مدرب غزل المحلة "فى شوطة جت فى إيد ياسر ابراهيم ولم تحتسب لمسة يد ولم تعاد فى التليفزيون أساسا، وكمان كوع وليد سليمان يستحق الطرد والحكم كان واقف وشايف الاثنين ، ومسكت قلبى فى أخر كورة قولت هيحسبها ركلة جزاء".