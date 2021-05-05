شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز بربع نهائي دوري الأبطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة باعتبار أن مباراة الذهاب ستقام بالقاهرة على أن تلعب مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.

ويختتم فريق الأهلي مبارياته المحلية بمواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يغلق صفحة الدوري ويبدأ التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 37 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة.

يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر خلال المباريات القادمة بدءا من مباراة الاتحاد السكندرى، وينوى موسيمانى التخلى عن أسلوب الكرات الطولية الذى كان يعتمده فى تحضير الهجمة من خلال إرسال كرات طولية من خط الدفاع والوسط إلى ثلاثي الهجوم فى ضهر دفاعات الفرق المنافسة مستفيدا من سرعات عدد من لاعبيه مثل محمد شريف وأفشة.

ويخطط موسيمانى للعودة إلى تحضير لاعبي الأهلي من الخلف من وسط ملعبه وصولا إلى مرمى المنافسين والاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن، وهي طريقة اللعب المعتادة التي كان يعتمد موسيماني منذ قدومه لتدريب الأهلي قبل أن يغيرها للتعامل مع ضغط المباريات.

وينوى موسيمانى الاعتماد على الاختراقات من الأطراف والعمق وتنويع طرق التحضير من أجل الوصول إلى المرمى دون الاعتماد على الكرات المرسلة من الخلف فقط كالطريقة الأساسية لتحضير الهجمات.