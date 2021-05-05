شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب للقمة ونتمسك بقرار الاستعانة بالمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات تمت مع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة تم خلالها التأكيد علي رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو .

تابع المصدر أن اتحاد الكرة أكدو أن ضيق الوقت يمنع إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها الإثنين المقبل ، بسبب الإجراءات المتبعة لفيروس كورونا ، إلي جانب تمسكنا بالقرار السابق وهو تعيين حكام مصريين لجميع مباريات الدوري من بينهما مباراتي الأهلي و الزمالك ، و السوبر المصري و نهائي كأس مصر ، إلي جانب أن مباراة القمة الماضية بين الزمالك و الأهلي ادارها الحكم المصري محمود البنا.

انتقد الإعلامي مدحت شلبي هجوم الأهلي والزمالك على الحكام المصريين، مطالبا القطبين بضرورة البحث عن أسباب الهزيمة أو التعادل قبل تبريرها بسبب الحكام، موضحا أن اتهام مسئولي الفريقين للحكام هو مجرد تخدير للجماهير حتى لا تثور على الأداء السيئ.

وتابع شلبي في تصريحات ببرنامجه، مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس2: "مش هنحط وشنا في الرمل، والجمهور بيتفرج وشايف بوضوح مستوى فريقه صعب إنك تضحك عليه، لازم تدور جواك على أسباب التراجع الرهيب على مستوى النتائج والأداء قبل اتهام الحكام".

وتابع شلبي: "مفيش حكم ضد الأهلي أو الزمالك، ولما الأهلي يقول الزمالك اتحسب له 12 ضربة جزاء فهو بالتأكيد يستحقها، وكونك لم يحتسب لك سوى ضربتين جزاء فقط هذا الموسم، فهذا حقك، وهناك تقنية الفار، فمش عايزين نخلق شماعات للفشل".

ورفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الاهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام ، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين