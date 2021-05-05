شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع أحمد الأحمر بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولى بعد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة نادى الزمالك وأسرة كرة اليد المصرية محاولات لإقناع أحمد الأحمر نجم اللعبة فى القلعة البيضاء ومنتخب مصر بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا عقب أولمبياد طوكيو المقبلة.

ويقود المحاولات أبناء نادى الزمالك وعلى رأسهم حسين زكى المدير الفنى الحالى لفريق الزمالك، الذى يرى أن الأحمر لا يزال قادرا على إعطاء مجهوداته لمنتخب بلاده فى المرحلة المقبلة لما يملكه من خبرات.

وأعلن أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، مؤخرا قرار اعتزال اللعب دوليا عقب مشاركته مع المنتخب فى أولمبياد طوكيو المقبلة، فى تصريحات تليفزيونية، خاصة أنه اتخذ هذا القرار بعد بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت فى مصر يناير الماضى.

وحقق الأحمر العديد من البطولات على الصعيد الأفريقى مع المنتخب، ونجح فى حصد العديد من الألقاب الفردية فى بطولات العالم.

توج الأحمر مؤخرا مع فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17 / 18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.