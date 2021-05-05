شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة الجونة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى أحمد الغندور إدارة مباراة الإسماعيلى مع الجونة تحكيميا، والمقرر انطلاقها اليوم فى التاسعة والنصف مساء باستاد الإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الــ20 للدورى المحلى.

وسبق للغندور إدارة 10 مباريات للدراويش حيث فاز فى 2 وتعادل 4 وخسر 4، وله 10 أهداف وعليه 11 هدفا.

الدورى العام

- يوم 29 ديسمبر 2013 فاز على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد )

- يوم 5 مايو 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسكندرية

- يوم 5 فبراير 2015 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى ( أحمد سمير فرج من ضربة جزاء )

- يوم 2 يوليو 2015 فاز على سموحه 3 / 1 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى 2 وعمرو السولية )

- يوم 15 مارس 2016 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسماعيلية

- يوم 27 أكتوبر 2016 خسر من مصر المقاصة 1 / 2 بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى )

- يوم 31 أغسطس 2018 تعادل مع النجوم 1 / 1 بالقاهرة ( عبد الرحمن مجدى )

- يوم 18 أكتوبر 2019 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية

- يوم 5 مارس 2021 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

كأس مصر ..- يوم 5 مايو 2019 خسر من الاتحاد فى ربع النهائى 1 / 3 "كريم بامبو" بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية

الإنذارات لـ 13 لاعبًا ..• إنذارين لعمر الوحش ” إنذارين• إنذار لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد فتحى ومروان محسن والغانى إيمانويل بناهينى ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وشريف حازم ومحمود متولى وباهر المحمدى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى والنامبيى بنسيون شيلونجو ومحمد عادل

الطرد لـ لاعبًا ..• الطرد المباشر للغانى جون آنطوى

احتسب ضربتين جزاء للإسماعيلى ..• فى مباراة تليفونات بنى سويف 2013• فى مباراة المصرى 2015

احتسب 3 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..• فى مباراة مصر المقاصة 2016• فى مباراة النجوم 2018• فى مباراة حرس الحدود 2019

جدير بالذكر أن الغندور كان حكما لمباراة الإسماعيلى والمصرى موسم 2019 / 2020 التى تم احتسابها للدراويش قبل أن يتم إعادتها مرة آخرى من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.