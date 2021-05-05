الامارات | فيراتي وهيريرا يتهمان الحكم الهولندي بيورن بإهانة لاعبي سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن فيراتي وهيريرا يتهمان الحكم الهولندي بيورن بإهانة لاعبي سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس على إهانة لاعبين من فريق العاصمة الفرنسية، وفق ما أكد لاعبا الوسط الايطالي ماركو فيراتي والاسباني أندر هيريرا. وقال هيريرا في حديث مع قناة "أر أم سي سبورت" إثر خروج فريقه من المسابقة "أريد أن أقول شيئًا: نتحدث عن الاحترام مع الحكام، لكنه قال: أغرب عن وجهي (باستخدام عبارة نابية) إلى (الارجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، نُعاقب لثلاث أو أربع مباريات".

فيما أكد فيراتي "أنا أيضًا سمعته، قال لي (اللعنة عليك). إذا قلتُ أنا ذلك، سأعاقب لعشر مباريات". كمّا علّق البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جرمان على هذه المسألة بالقول "تحدثنا عن ذلك، أعتقد أنكم عثرتم على المشاهد. إنها واضحة لدرجة أنني لن أعلّق حتى. إنه لأمر مخز، لا أريد أن نربط خروجنا بالتحكيم لكني أعتقد أنه كان هناك الكثير من المواقف التي ربما لم يتم التعامل معها بشكل جيد".

ولم يولِ المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أهمية كبرى للموضوع، وقال في تصريح صحافي "فيراتي وأندر تحدّثا عن ذلك على التلفاز، يجب أن نصدّق ما قالاه لنا. لكن الأهم اليوم هو أننا لسنا في النهائي. لم أسمع شيئًا من مقاعد البدلاء. الاتحاد الاوروبي للعبة سيفتح تحقيقًا ربما، ولكن ذلك ليس عذرًا (لخسارتنا)". وخرج سيتي فائزًا 2-صفر على ملعب الاتحاد في مانشستر، بعد أن حمل معه تقدمًا 2-1 من الذهاب في العاصمة الفرنسية ليبلغ النهائي الاول في تاريخ النادي. وطُرد الارجنتيني أنخل دي ماريا من جانب الضيوف في الدقيقة 69 بعد أن دهس عن قصد على رجل البرازيلي فيرناندينيو.

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