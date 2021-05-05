الامارات | "فخر العرب".. رياض محرز يقتنص لقب محمد صلاح في "التواصل الاجتماعي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "فخر العرب".. رياض محرز يقتنص لقب محمد صلاح في "التواصل الاجتماعي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز هدفي الفوز على باريس سان جيرمان في إياب نصف النهائي، ليصبح "محارب الصحراء" حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

واقتنص محرز لقب "فخر العرب" الذي كان يطلقه عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق النجم المصري محمد صلاح، إذ أن اللاعب الجزائري في طريقه لتحقيق أفضل موسم في تاريخ اللاعبين العرب خصوصاً أن مانشستر سيتي يحتاج إلى فوز واحد لحسم لقب الدوري الإنجليزي، بينما تنتظره مواجهة تاريخية أمام الفائز من ريال مدريد وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو المقبل.

وأثنى عدد كبير من المغردين في "تويتر" على الأداء الرائع الذي يقدمه رياض محرز بالموسم الحالي، مؤكداً أنه "فخر العرب" في كرة القدم لعام 2021، مشيرين إلى أنه يقدم أحد أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى السيتي قادماً من ليستر سيتي. وحقق محمد صلاح لقب الدوري في الموسم الماضي مع ليفربول بينما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019، في المقابل ستكون الفرصة كبيرة أمام رياض محرز ليصبح أول لاعب عربي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ما يعزز حظوظه في الفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا في 2021.

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