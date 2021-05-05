الامارات | الجزيرة يحتج على طاقم تحكيم مباراة عجمان.. وعملية جراحية لركبة خاطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحتج على طاقم تحكيم مباراة عجمان.. وعملية جراحية لركبة خاطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت شركة الجزيرة لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة القدم ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة "فخر أبوظبي" أمام عجمان، وانتهت بالتعادل (3-3)، في الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضحت: "نعرب عن ثقتنا في اتخاذ المسؤولين ما يلزم لتفادي ارتكاب الأخطاء الفادحة المؤثرة على نتائج المباريات وجدول ترتيب البطولة".

يذكر أنه أدار مباراة الجولة الماضية للجزيرة، الحكم حمد علي يوسف، وحكم مساعد أول، أحمد الراشدي، وحكم مساعد ثاني، زايد داود، والحكم الرابع حسن علي محمد البلوشي. وعبر مشرف الجزيرة حسين سهيل في تصريح صحافي سابق عن استيائهم في النادي من الأخطاء التحكيمية التي قال إنها حرمت الجزيرة من حقه في تحقيق النقاط الثلاثة.

ومن جهة أخرى أجرى اللاعب هزاع سبيت خاطر عملية جراحية ناجحة لترميم الرباط الصليبي بالركبة اليمنى في مستشفى برجيل، موضحة شركة الكرة في بيان صحافي أنه سيحدد له الجهاز الطبي للفريق لاحقاً برنامج العلاج والتأهيل للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات.

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