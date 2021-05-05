شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. الأهلي الأكثر تتويجا بالدورى العام 9 مرات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للنادي الأهلي في مسابقة الدوري العام.

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل عام برصيد 42 لقباً وبشكل متتالٍ، حيث يعد الأهلي الفريق الوحيد بين كافة فرق المسابقة الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه في هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات.

وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية، وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي في تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية.

كما يعد الأهلي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة وكان آخرها موسم 2016-2017، عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات ولم يخسر.

الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975، بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط.

حراس مرمى الأهلي هم الأكثر خروجا بشباك نظيفة في تاريخ الدوري المصري في موسم واحد بعدما بلغت عدد المباريات التي حافظ فيها حراس مرمي الأهلي على نظافة شباكهم 28 مباراة، وهو ما حدث في الموسم الأخير من خلال محمد الشناوى وحدث قبل ذلك في 24 مباراة في موسم 1974-1975 وتكرر في موسم 2016-2017.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق هو أكثر المدربين حصولاً على لقب الدوري المصري بـ6 مرات، و يعد حسام البدري أكثر المدربين المصريين إحرازًا للقب بـ3 مرات، والاثنين حققا البطولات مع الأهلي.