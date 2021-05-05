شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو اتحاد الكرة معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعدما ظهر فى فيديو عقب لقاء بيراميدز بالدورى وهو يعلق قائلا: "الدورى مفصلينه"، خلال خروج الفريقين من أرضية ملعب المباراة.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن تقرير الحكم لم يتضمن توجيه شيكابالا أى ألفاظ لهم، خاصة أن الفيديو المتداول بعد مباراة الزمالك و بيراميدز لم يشهد توجيه اللاعب كلاما مباشرا لأى من طاقم الحكام وإنما قاله خلال خروجه في "الممر" المؤدي لغرف الملابس، وكان هناك أكثر من لاعب وأعضاء الجهاز الفني لبيراميدز وأحد الحكام.

وأضاف مصدر الجبلاية أن شيكابالا لم يوجه ألفاظا خارجة، ولم يتم إشهار أى بطاقات له من طاقم الحكام عقب المباراة .

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة ، و بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.