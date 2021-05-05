شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون العرب ضيفاً ثقيلا على سيراميكا بستاد السويس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج سيراميكا نظيره المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع الزمالك بهدفين لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة باللقاء المؤجل من الجولة 18.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويبحث ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا عن تحقيق فوزه الأول مع الفريق الليلة لإعادة سيراميكا للمراكز المتقدمة بجدول الدوري بعد التعادل مع البنك الاهلى.

في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استغلال النقطة التى حصلوا عليها من التعادل مع الزمالك لمواصلة خطة تصحيح مسار الذئاب بجدول الدوري للهروب من مراكز القاع.