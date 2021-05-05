شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضطر لتغيير طريقة لعب الأهلى بعد تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر خلال المباريات القادمة بدءا من مباراة الاتحاد السكندرى غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة وآخرها التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة.

وينوى موسيمانى التخلى عن أسلوب الكرات الطولية الذى كان يعتمده فى تحضير الهجمة من خلال إرسال كرات طولية من خط الدفاع والوسط إلى ثلاثي الهجوم فى ضهر دفاعات الفرق المنافسة مستفيدا من سرعات عدد من لاعبيه مثل محمد شريف وأفشة.

ويخطط موسيمانى للعودة إلى تحضير لاعبي الأهلي من الأسفل من وسط ملعبه وصولا إلى مرمى المنافسين والاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن، وهي طريقة اللعب المعتادة التي كان يعتمد موسيماني منذ قدومه لتدريب الأهلي قبل أن يغيرها للتعامل مع ضغط المباريات.

وينوى موسيمانى الاعتماد على الاختراقات من الأطراف والعمق وتنويع طرق التحضير من أجل الوصول إلى المرمى دون الاعتماد على الكرات المرسلة من الخلف فقط كالطريقة الأساسية لتحضير الهجمات.