سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا

القاهرة - سامية سيد - يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى للتحقيق فى الواحدة ظهر غد الخميس بمقر اتحاد الكرة، لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلى ضمن مسابقة الدورى.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن قرار التحقيق مع عبد الحفيظ كان يسبق الشكوى التى قدمها جهاد جريشة الحكم الدولى ضد عبد الحفيظ.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد أن جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن أخطائه في بعض المباريات، وهو التصريح الذى يشوبه العديد من علامات الاستفهام، وقد يؤدى إلى أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة إن صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.