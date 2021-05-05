شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. خالد عيد قاهر الكبار فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإمكانيات محدودة وبعيداً عن الضجة الإعلامية، كسر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، حدود التوقعات في الموسم الأول له مع زعيم الفلاحين بالدوري الممتاز عقب الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة خلال الموسم الجاري، ليقهر كبار الدوري والمرشحين لاحتلال المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة نظراً لإمكانياتهم الفنية والمادية.

وفجر غزل المحلة تحت قيادة خالد عيد ثلاث مفاجآت مدوية بعدما تغلب على الزمالك بنتيجة 2-1 يوم 2 فبراير الماضي بالجولة 11 للدوري، عن طريق عبده يحيى وخالد الإخميمي، بينما أحرز للأبيض التونسي فرجاني ساسي.

وكرر المحلة السيناريو نفسه على حساب الأهلي بنتيجة 1-0 مساء الإثنين الماضي بالجولة 19 للدوري، عن طريق لاعبه أشرف السيد، فيما كان نجح فى التعادل أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

واحتل زعيم الفلاحين تحت القيادة الفنية لخالد عيد، المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين بعد خوض 19 مباراة، حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في 9 وتلقوا الهزيمة في 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

ورغم ضعف الإمكانيات المادية وبمجموعة لم تكن معروفة من اللاعبين لا يمتلكون خبرات الدوري الممتاز، تقدم المحلة على الكثير من الفرق أصحاب الخبرات في الدوري المصري، أبرزهم الاسماعيلي والمقاولون والمقاصة والانتاج والطلائع، وفرق أخرى صعدت معه إلى الدوري الممتاز إلا أنهم صرفوا مبالغ طائلة على ملف التدعيمات بأسماء كبيرة مثل سيراميكا والبنك الأهلي، ليثبت المحلة أن كرة القدم لا تعترف إلا بالروح والاصرار على المستطيل الأخضر.