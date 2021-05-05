شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنش بـ"مزق" قدره 2 سم فى الظهر ويغيب عن الزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفحوصات الطبية إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، بمزق قدره 2 سم في الظهر، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة، فى الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاد جنش في اللحظات الأخيرة من القائمة النهائية، لمباراة بيراميدز، كما تأكد غيابه عن الفريق في مباراتي سموحة والأهلي القادمتين.

وكشف مصدر بالزمالك أن جنش خضع لفحص طبي وأجري أشعة أثبتت إصابته بمزق في الظهر وحاجته لفترة من العلاج وبالتالي لن يتواجد في تشكيلة فريقه خلال الفترة المقبلة.

وتولى عواد حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز، ولم يجلس جنش على مقاعد البدلاء إلا بعدما خضع لإختبار طبى للتأكد من إمكانية الاستعانة به فى أى وقت أثناء سير اللقاء.

وأصبح محمد عواد، المرشح الأول لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة بالمباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمد عواد ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة بيراميدز، ما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للإشادة بمستوى الحارس الذى ابتعد عن المشاركة فترة طويلة، إلا أنه قدم مستوى جيدا مع أول فرصة يحصل عليها.

وأكد كارتيرون أن فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة كبيرة، خاصة فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من ألام أسفل الظهر، بخلاف أحقية عواد فى الحصول على فرصة كاملة.