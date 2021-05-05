شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الكهرباء ودياً غداً لتجهيز البدلاء عقب مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم مواجهة ودية أمام الكهرباء، غدا الخميس، ضمن تحضيرات الدراويش لتجهيز بدلاء الفريق الذين لم يشاركوا فى لقاء الجونة المقرر انطلاقه فى التاسعة والنصف من مساء اليوم بالأسبوع الــ20 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الجونة مع الأهلى بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وطالب الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى لاعبيه بمواصلة الانتفاضة لتدشين خطة إنقاذ الدراويش من قاع الجدول عن طريق تحقيق الانتصار الرابع هذا الموسم ويغيب عن الفريق الأصفر الليلة محمد عادل لاعب خط وسط للإيقاف فيما يعود التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انتهاء إيقافه.