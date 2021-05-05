شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. إبتسام زايد بطلة الدراجات أول لاعبة أفريقية تتأهل للدورات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هى إبتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات.

إبتسام زايد مواليد عام 1994 بدأت ممارسة الدراجات عام 2009 وهى فى سن الـ15عاما، وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد الفوز بذهبية الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب.

حصلت على أكثر من 130 ميدالية متنوعة بالبطولات الدولية والعربية والأفريقية، منها ذهبية دورة الألعاب الأفريقية للشباب ببتسوانا 2014، وهى أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ الدورات الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تعد أول فتاة فى أفريقيا والعرب تتأهل للأولمبياد في رياضة الدراجات مضمار في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.