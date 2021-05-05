التشكيل المتوقع لمعركة تشيلسي وريال مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما، حيث تقدم كريستيان بوليسيتش لتشيلسي وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد.

ويستعيد ريال مدريد خدمات مدافعه المخضرم سيرخيو راموس بعدما غاب لأكثر من شهر بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق.

وتواجد راموس في قائمة الفريق الملكي التي توجهت إلى إنجلترا، وأكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن اللاعب في حالة جيدة لكنه رفض الإشارة إلى مشاركته في المباراة من عدمها.

على الناحية الأخرى، يفقد تشيلسي خدمات لاعب وسطه ماتيو كوفاسيتش بعد فشله في التعافي من مشكلة في أوتار الركبة، بينما سيرتدي روديجر قناعا واقيا للوجه خلال المباراة.

تشكيل تشيلسي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: إداورد ميندي.

خط الدفاع: كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر.

خط الوسط: سيزار أزبليكويتا، نجولو كانتي، جورجينيو، بن تشيلويل.

خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون ماونت، كاي هافرتز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أودريزولا، إيدير ميليتاو، سيرخيو راموس، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.