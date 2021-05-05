رسميا.. النصر يتعاقد مع طارق السيد لتدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي النصر، تعاقده مع طارق السيد نجم الزمالك السابق ليتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسيد عيد الذي تقدم باستقالته من منصبه منذ أيام.

وعقد مجلس إدارة نادي النصر جلسة مع طارق السيد تم خلالها الاتفاق علي كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والإستراتيجية التي يعمل من خلالها النادي، على أن يتم الاعلان عن الجهاز الفني المعاون له اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يقود السيد مرانه الأول مع الفريق مساء اليوم استعدادا لاستئناف بطولة دوري الدرجة الثانية.