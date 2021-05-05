شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تواصل رعايتها سباق دلما التاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد رعاة سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع من الشركاء الرئيسيين للنجاح الذي يحققه الحدث التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات، لاسيما وأنهم يلعبون دوراً هاماً في توفير متطلبات النجاح بالشراكات المتميزة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

تتواجد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وجمعية دلما التعاونية اللذان في قلب الحدث منذ النسخة الأولى، ويضربان مثلاً في قيام المؤسسات الاقتصادية بدورها في المجتمع من خلال رعاية الأحداث التراثية الرياضية الكبرى.

وقال غنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك: «تفخر أدنوك بتقديم الرعاية لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية والذي يجسد فعالية تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة».

وأضاف: «انطلاقاً من دورها المحوري في دعم خطط الدولة الرامية لتطوير الرياضات التراثية والنهوض بها تولي أدنوك اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الموروثات الوطنية للدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، وتحرص على دعم الفعاليات التي تعرف الأجيال القادمة بإرث الآباء والأجداد وتعزز فخرهم بتاريخ دولتهم وثقافة مجتمعهم.

وأكد حمد محمد السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية، أن التواجد في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير واجب وطني تقوم به الجمعية بهدف المشاركة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى الرعاة وشركاء النادي، مؤكداً أنهم يقومون بدور وطني كبير ويلعبون دوراً هاماً في النجاح.