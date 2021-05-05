فهيم عمر: نسبة أخطاء الحكام في الدوري المصري 5% فقط حتى الآن

الشارقة - اميمة ياسر - قال فهيم عمر، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن أخطاء الحكام في الدوري المصري هذا الموسم، ضئيلة للغاية.

وأضاف "عمر" خلال تقديم برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن المباريات التي أقيمت حتى الآن في الدوري المصري، هى 161 مباراة، ونسبة الأخطاء فيها حوالي 5% وهذه نسبة طبيعية جدا.

وأوضح أن نسبة الأخطاء كان من المفترض أن تزيد عن 10%، ولكن نسبة الأخطاء هنا قليلة وضئيلة مثل ما يحدث في أوروبا بالضبط، من يتابع المباريات الأوروبية يجد أن هناك حكاما غير موفقين في بعض المباريات، لكن في مباريات أخرى يكون التحكيم متميزا.

وتابع "عمر": للأسف الاستوديوهات التحليلية التي تنتقد الحكام غير محايدة، لجنة الحكام حاليًا لديها عدد محدود من حكام الفيديو، والمباريات متتالية ونحن ندفع ثمن فاتورة سابقة في ظل كورونا ولم نعرف عمل معسكر، التدريب على التقنية تم تنفيذه في وقت قصير جدًا.

وأكد عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك تربص بلجنة الحكام عندما يحدث أخطاء في مباريات كبيرة من أبناء نفس المجال، والتحليل التحكيمي له تأثير قوي في كرة القدم في مصر.