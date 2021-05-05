محرز يقود مانشستر سيتي لإقصاء باريس والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

ونجح السيتي في إنهاء الشوط الأول متقدماً على ضيفه باريس بهدف دون مقابل، في الدقيقة 11 عن طريق النجم الجزائري رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، عزز محرز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 63 ، ليتأهل السيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منتظراً الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء.

وكان السيتي قد حقق فوزاً ثميناً على باريس بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر

خط الوسط: كيفن دى بروين، فرناندينيو، جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا

فيما دخل باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس

خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا