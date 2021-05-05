بث مباشر بدون تقطيع.. القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقم لكم البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر

خط الوسط: كيفن دى بروين، فرناندينيو، جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس

خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا