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بث مباشر بدون تقطيع.. القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

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الشارقة - اميمة ياسر -    

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقم لكم البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة .

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر

خط الوسط: كيفن دى بروين، فرناندينيو، جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس

خط الهجوم: ، إيكاردى، دى ماريا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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