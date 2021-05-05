التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض المواجهة الحاسمة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات جولة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، زينشينكو، والكر

خط الوسط: كيفن دى بروين، فرناندينيو، جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا

على الجانب الآخر، سيخوض الفريق الباريس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ماركينيوس، كيمبيمبي، فلورينزى، ديالو

خط الوسط: فيراتى، هيريرا، باريديس

خط الهجوم: نيمار، إيكاردى، دى ماريا

وكان السيتي قد حقق فوزاً ثميناً على باريس بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية.

سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، فى حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز.

ويكفى مانشستر سيتي الفوز أو التعادل في لقاء اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، المقرر إقامتها في الـ 29 من مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية.

وينتظر المتأهل من مباراة الليلة المتأهل من مباراة غد الأربعاء، بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، المقرر إقامتها على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1

ويرغب باريس سان جيرمان، في التأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي، وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي بهدف دون رد.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الليلة، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي جوندوجان نجم السيتي، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة.