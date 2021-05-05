اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويوقف سيد عبدالحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفضه طلب النادي الاهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري، بالإضافة إلى إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر واحالته للتحقيق.

وقرر اتحاد الكرة طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته في مسابقى الدوري الممتاز، حيث تمسك باستكمال المسابقة بالحكام المصريين .

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر باتحاد الكرة قوله إن اللجنة الحالية ترفض تماماً استقدام حكام أجانب لأي مباراة في الدوري وسبق واعلنت اللجنة ذلك في بيان رسمي ولن يتم تغيير موقف اللجنة في هذا الامر .

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات "المادة 110ج"- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.

كما قرر اتحاد الكرة إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري، والتي حسرها الأحمر بهدف نظيف مساء أمس الإثنين.

وكان الحكم الدولي جهاد جريشة قد تقدم بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد عبدالحفيظ بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد ان جهاد جريشة اتصل به هاتفياً واعتذر له عن اخطاءه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي الي أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة ان صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

وعقب نهاية مباراة الأهلي وغزل المحلة، وجه عبدالحفيظ انتقاداً للحكم جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضي، بعد الخطأ الذي ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه .

وهاجم سيد عبد الحفيظ التحكيم، بعد الأخطاء التي ارتكبها محمد معروف في مباراة الأهلي وغزل المحلة، حيث أكد أن الأحمر له ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذر لى، إزاى يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دى ضربة جزاء؟".