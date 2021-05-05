ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي من غزل المحلة.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد خسارة الأهلي من غزل المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد المحلة، في الجولة الـ19 من المسابقة.

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة من 17 مباراة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بـ4 نقاط.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز 1-1، في إطار الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة:

1- الزمالك - المركز الأول - 41 نقطة من 19 مباراة.

2- الأهلي المركز الثاني - 37 نقطة من 17 مباراة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 31 نقطة من 17 مباراة.

4- المصري - المركز الرابع - 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس – 29 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 28 نقطة.

7- إنبي - المركز السابع - 27 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 27 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- الجونة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- طلائع الجيش - المركز الثاني عشر - 20 نقطة.

13- أسوان - المركز الثالث عشر - 20 نقطة.

14- المقاولون العرب- المركز الرابع عشر- 19 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 17 نقطة.

16- وادي دجلة - المركز السادس عشر - 16 نقطة.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 15 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 12 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، صعد أشرف بن شرقي إلى الصدارة بـ9 أهداف متساويا مع حسام حسن (سموحة) ومحمد شريف (الأهلي) وأحمد سمير (طلائع الجيش) عمر كمال (المصري).

وفي المركز الثاني يأتي يوسف أوباما (الزمالك) وأحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) برصيد 8 نقاط لكل منهما.

وفي الموكز الثالث، رمضان صبحي (بيراميدز) شيميلس بيكلي (مصر المقاصة) رامي صبري (إنبي) شريف عادل (سيراميكا كليوباترا) بـ6 أهداف لكل منهم.