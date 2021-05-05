شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسنى عبد ربه يساهم فى فوز المنتخب على الكاميرون برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم حسنى عبدربه صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الوطنى السابق فى تحقيق الفراعنة لفوز غالٍ وكبير على الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدف فى دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية عام 2008 ونجح المنتخب فى تحقيق لقبها.

وأحرز حسنى عبدربه فى تلك المباراة هدفين أحدهما من ضربة جزاء وأخرى من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء، بينما استطاع محمد زيدان من إحراز الهدفين الأخيرين لينتهى اللقاء بفوز المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.

حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى عضو فى نادى المائة كقائد لفريقه بعد مشاركته، وحصل على لقب أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا عام 2008 بغانا.

أرقام القيصر خلال الــ100 مباراة التى خاضها مع الإسماعيلى كقائد على النحو التالى:

- 47 فوزا.

ــ 42 تعادلا.

ــ 11 هزيمة.

- 20 هدفا.