دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يصعد إلى الدور النهائي لأول مرة في تاريخه

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قاد الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للفوز والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحرز هدفي مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

وهذه أول مرة يصل فيها الفريق الانجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

وفشل باريس سان جيرمان في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعبه في باريس، ليودع البطولة من الدور نصف نهائي.

رياض محرز يقود مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثمين على حساب باريس سان جيرمان

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أحرز محرز هدفي المباراة، الأول في الدقيقة 11، و الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة نموذجية من كيفين دي بروين.

وشهد اللقاء أيضا طرد لاعب باريس سان جيرمان الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69، بعد تدخل عنيف ضد فرناندينيو.